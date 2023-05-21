سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك انخفاض سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم فى بنك مصر: 99.46 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى: 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
جاء سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.13 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب إلى: 100.42 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
طُرح سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي مصر
قُدر سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
عُرض سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بقيمة : 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
ثبت سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرةعند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
توقف سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي عند: 100.36 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر