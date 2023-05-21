سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك انخفاض سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الأحد 21-5-2023 بقيم تتراوح بين 2 – 10 قروش بالبنوك للشراء والبيع، بختام عمليات التداول البنكية ، مقابل العملة المصرية، وتحرك متوسط سعر صرف العملة الكويتية منخفضاً بقيمة 3 قروش لكلاً من البيع والشراء مسجلاً 100.35 جنيه للشراء، مقابل 100.70 للبيع، بناء على التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويستعرض هذا التقرير سعر صرف عملة الكويت من خلال جولة بين شاشات التداول اللحظي بالفروع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم فى بنك مصر: 99.46 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى: 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.13 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب إلى: 100.42 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

طُرح سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي مصر

قُدر سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

في البنك الأهلي الكويتي مصر بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

عُرض سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بقيمة : 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ثبت سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرةعند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

توقف سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي عند: 100.36 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني: 94.84 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.