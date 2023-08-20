سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-8-2023 في ختام التعاملات

جاء سعر اليوم الأحد 20-8-2023 متباينًا مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية، ووصل متوسط 100.18 جنيه للشراء، 100.53جنيه للبيع، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات.

وتعرض جريدة «المال» أسعار صرف عملة الدولة الكويتية بالشراء والبيع كما وردت بشاشات التداولات وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك ومواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.56 للبيع، بختام عمليات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.64 جنيه للشراء، مقابل 100.83 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.56جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر في بنك الإسكندرية، 96.96 جنيه للشراء، مقابل 100.53 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات المصرفية.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.67 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع

سعر العملة الكويتية في قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.51 جنيه للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 جنيه للبيع، بناء على آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر اليوم في المصرف العربي الدولي، 100.26 جنيه للشراء، مقابل 100،63 للبيع، بختام التعاملات البنكية.