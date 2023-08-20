سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

وصل متوسط الكويتي اليوم الأحد 20-8-2023 إلى 100.16 جنيه للشراء، 100.50جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري على أسعار العملات، بمستهل التعاملات الصباحية وبداية التداولات الأسبوعية، بعد إجازة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وتعرض المال مسحًا على شراء وبيع عملة دولة الكويت على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية بالبنوك، في اخر تحديث لها، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية عند 97.30 جنيه للشراء، و100.56جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وصل سعر أمام نظيره في مصر داخل بنك الإسكندرية إلى 96.90 جنيه للشراء، 100.55 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في SAIB

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل بنك SAIb وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 100.21 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي موقع البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات 99.24 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية امام الجنيه عند مستويات99.92 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي الأوروبي في قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، 100.51 جنيه للبيع

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

عرض موقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية التعاملات عند94.64 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات بشاشات مصرف أبوظبي الإسلامي إلى98.09 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي على شاشات بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري عند96.99 جنيه للشراء، 100.58 للبيع

سعر عملة أوروبا الموحدة في المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي على شاشات إيجي بنك في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه 95.63 جنيه للشراء، 100.56 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

عرضت فروع بنك القاهرة الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، 100.67 للبيع.