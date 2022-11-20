سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إلى 79.30 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية والحكومية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، مستوى صرف عند: 79.31 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وفي بنك سايب، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 79.30 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 75.94 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، إلى 77.77 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 75.91 جنيه للشراء، و 79.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 76.57 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 74.00 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر، إلى 76.66 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 77.14 جنيه للشراء، و 79.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 74.93 جنيه للشراء، و 79.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 79.33 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 76.31 جنيه للشراء، و 79.71 للبيع.