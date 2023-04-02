سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 97.28 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.06 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
وطرح البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.93 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير
أما سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي
وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.