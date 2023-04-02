سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 2-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر والتي تبدأ الساعة 9.30 صباحًا وتنهي في 1.30 ظهرًا وذلك خلال شهر رمضان المبارك، محققًا 100.53 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة الكويت مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للقطاع المصرفي بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 97.28 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.06 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.93 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

أما سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

في بنك الإسكان والتعمير، بلغ مستوى صرف عند: 96.99 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.