سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-4-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 2-4-2023، انخفاضًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، محققًا مستوى صرف عند: 100.58 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الكويت، في أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

طرح بنك القاهرة، سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و100.97 للبيع.

وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.63 جنيه للشراء، و100.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 97.28 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، سجل مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

مستوى صرف عند: 100.59 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، فحقق مستوى صرف عند: 96.09 جنيه للشراء، و100.62 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.01 جنيه للشراء، و101.23 للبيع.