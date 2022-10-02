سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-10-2022 ارتفاعا ببعض البنوك، في نهاية التعاملات البنكية، ووصل إلى 62.94 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع، بمقدار ارتفاع 9 قروش للبيع والشراء طبقا لآخر تقرير لمتوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار الصرف لعملة دولة الكويت داخل البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، وأيضا مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري، 60.79 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف في البنك الأهلي المصري، 60.76 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 62.89 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه 60.43 جنيه للشراء، و 65.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري حقق مستوى صرف 62.88 جنيه للشراء، و63.24 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، في مقابل الجنيه المصري 62.45 جنيه للشراء، و63.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 60.75 جنيه للشراء، و 64.88 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه، في بنك التعمير والإسكان، 61.14 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، وصل في مقابل الجنيه المصري 60.70 جنيه للشراء، و63.21 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري سعر صرف 95.18 جنيه للشراء، و63.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 59.40 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 60.63 جنيه للشراء، و63.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي، في مقابل الجنيه المصري إلى 60.23 جنيه للشراء، و 66.18 جنيه للبيع.