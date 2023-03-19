سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الأحد 19-3-2023، ببداية التعاملات في البنوك مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع، استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصرفية المصرية، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

اليوم أمام الجنيه في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وعرض البنك الأهلي الكويتي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 100.41 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.87 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وأما سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 96.89 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 97.36 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.79 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.