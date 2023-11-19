سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19-11-2023 مقابل الجنيه في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19-11-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.92 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.23 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر إلى 99.77 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.100 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر أمام الجنيه المصري بـ 100.05 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، مقابل 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، مقابل 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 96.80 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.