سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19-11-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

حقق سعر اليوم الأحد 19-11-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري وفقًا لما اظهرته شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك بمصر، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الكويت 100.02جنيه للشراء، و100.36 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف العملة الكويتية كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد قيمة: 93.48 جنيه للشراء، و100.37 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر قيمة: 97.73 جنيه للشراء، و100.41 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فقد جاء سعر الدينار الكويتي بقيمة: 96.80 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، مقابل الجينه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر قيمة: 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قُدر سعر في بنك مصر قيمة: 99.77 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عُرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

وقدم بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي: بقيمة 99.73 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع، بختام عمليات التداول البنكية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وصل إلى بقيمة: 99.100 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في حين بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي قيمة: 97.30 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

اظهر الموقع الإلكتروني لبنك سايب سعر اليوم قيمة: 100.05 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.