سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر

تقدم جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري ، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

تداول سعر صرف الدينار مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.36 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعند مستوى 48.43 جنيه للشراء، و52.325 للبيع، وصلت سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات سجل صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي على استقراره عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفي بداية الأسبوع الجاري فقد جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال.