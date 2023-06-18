سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية متسوط سعر صرف وصل إلى 100.37 جنيه للشراء، و100.72 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، في أولي أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و100.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.94 جنيه للشراء، و101.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 97.82 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.56 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 100.47 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.52 جنيه للشراء، و100.85 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.15 جنيه للشراء، و100.84 للبيع.

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و100.85 للبيع.