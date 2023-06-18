سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-6-2023 بختام التداولات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الأحد 18-6-2023 بقيم تتراوح بين 5 – 19 قرشا للشراء والبيع في نهاية عمليات التداول المصرفية وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الكويتية بـ 100.41 جنيه للشراء، مقابل 100.75 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المصرية. وتعرض «المال» من خلال موقعها الإلكتروني تقرير بأسعار صرف عملة الكويت المعروضة بالبنوك.

ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و100.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

بينما شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي استقرارا بقيمة 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ونشر موقع بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي بقيمة، 96.09 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

في حين حافظ سعر

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

في المصرف المتحد على مستوياته عند: 93.48 جنيه للشراء، و100.84 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري قيمة: 99.56 جنيه للشراء، و100.59 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي بقيمة: 94.94 جنيه للشراء، و101.17 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وطرح موقع بنك مصر سعر الدينار الكويتي بقيمة: 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وقُدر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل العملة المحلية، بقيمة 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وعرض موقع بنك سايب سعر

اليوم بقيمة: 100.52جنيه للشراء، و100.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.