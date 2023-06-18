سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-6-2023 بختام التداولات

ارتفع سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و100.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي
بينما شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي استقرارا بقيمة 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
ونشر موقع بنك التنمية الصناعية سعر الدينار الكويتي بقيمة، 96.09 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
في حين حافظ سعر
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري قيمة: 99.56 جنيه للشراء، و100.59 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي بقيمة: 94.94 جنيه للشراء، و101.17 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الكويتية في بنك مصر
وطرح موقع بنك مصر سعر الدينار الكويتي بقيمة: 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وقُدر سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل العملة المحلية، بقيمة 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وعرض موقع بنك سايب سعر