سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه، فى نهاية التعاملات البنكية، تباينا في أسعار الصرف فاستقر الشراء، وانخفض البيع من 5 لــ 11 قرشا، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف الأخير وصل إلى 80.15 جنيه للشراء، و80.43 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 76.56 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بــ 77.42 جنيه للشراء، و 80.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري 75.87 جنيه للشراء، و 80.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري وصل إلى 80.29 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وسعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 78.38 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري فبلغ 76.66 جنيه للشراء، و 80.61 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري 78.15 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بــ 76.60 جنيه للشراء، و 80.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري سجل 76.93 جنيه للشراء، و 80.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري طرح بــ 77.59 جنيه للشراء، و 80.46 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري فحقق 80.22 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بــ 77.74 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، مقابل الجنيه المصري إلى 76.53 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصري بــ 76.22 جنيه للشراء، و 82.25 للبيع.