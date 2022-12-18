سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، 80.36 جنيه للشراء، 80.63 للبيع، بحسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وأتى هذا الرقم في مستهل استئناف التداول على النقد الأجنبي مع عودة عمل القطاع المصرفي المصري بعد يوميّ العطلة الأسبوعية، وفي التقرير التالي تنشر جريدة المال أبرز ما توضحه مواقع 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي لأسعار صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 80.23 جنيه للشراء، 80.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.38 جنيه للشراء، 80.63 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 77.59 جنيه للشراء، 80.46 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.66 جنيه للشراء، 80.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 76.93 جنيه للشراء، 80.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول: 76.22 جنيه للشراء، 82.25 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 80.29 جنيه للشراء، 80.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 78.15 جنيه للشراء، 80.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 77.74 جنيه للشراء، 80.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 75.87 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 77.42 جنيه للشراء، 80.46 للبيع.