سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر

تنشر جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، ويسمح البنك المركزى المصري للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه بناء على تحركاتها أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

بلغ سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنك الأهلي المصري مستوى 48.73 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

كما حقق سعر الدينار الكويتى في بنك مصر 48.73 و51.74 للشراء والبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 51.01 جنيه للشراء و51.46 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير48.41 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 47.77 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 48.46 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.60 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.52 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.98 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.09 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.45 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء، و51.473 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وعلي صعيد سعر الدينار الكويتي بنك كريدي أجريكول حقق 47.71 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع.