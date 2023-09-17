سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-9-2023 أمام الجنيه في الختام

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-9-2023 أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات الأسبوعية عن نهاية التداولات الأسبوعية بالخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر صرف في السوق المحلية أمام العملة المحلية 32.86 جنيه للشراء، 32.97 للبيع بحسب آخر تحديث على صفحة البنك المركزي المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرية، وخلال التقرير التالي تعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” سعري شراء وبيع وحدة النقد الكويتية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري سعر الكويتي اليوم أمام العملة المحلية عند مستوى 98.92 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

في ختام التداولات عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية داخل الفروع عند 99.60 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 96.59 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرض البنك الحكومي بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند 100.17 جنيه للشراء، 100.40 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد

عرض بنك المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية في الختام عند 93.48 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني 94.43 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات أمام العملة المحلية داخل فروع بنك التنمية الصناعية 98.92 جنيه للشراء، 100.18 للبيع

سعر العملة الكويتية في بنك المصرف العربي الدولي

أتاح المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في الختام عند 99.82 جنيه للشراء، 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

داخل فروع بنك التعمير والإسكان جاء سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند 96.99 جنيه للشراء، 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وصل الدينار الكويتي اليوم أمام العملة المحلية داخل فروع بنك “SAIB” إلى 99.85 جنيه للشراء، 100.24 للبيع.