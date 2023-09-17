سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

سجل سعر اليوم الأحد 17-9-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط صرف 99.88 جنيه للشراء، و 100.22 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت من خلال التقريراليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.92 جنيه للشراء، 99.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

و سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.63 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.43 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.59 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 99.85 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري قدر بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.