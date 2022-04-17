حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17 أبريل 2022، طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، على مستويات الخميس الماضي، إذ يسجل متوسط السعر 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت شاشات التداول وصول الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقرت مستويات سعر صرف سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر شراء والبيع للدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.