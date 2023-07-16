سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-7-2023 بنهاية التعاملات في مصر

ارتفع سعر اليوم الأحد 16-7-2023، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، محققًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.74 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وتستعرض بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.73 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.49 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف أمام الجنيه عند: 93.48 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.18 جنيه للشراء، و 101.44 للبيع.

سعر علمة الكويت في بنك بلوم مصر

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 99.81 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

شهد سعر في بنك الإسكندرية، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 97.42 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.