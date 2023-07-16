سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

أظهر آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وصول متوسط سعر اليوم الأحد 16-7-2023 إلى 100.60 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، وتنشر بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 100.49 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.81 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر مستوى صرف عند: 97.42 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، سجل مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع.