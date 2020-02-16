سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-2-2020 في البنوك المصرية

ينشر الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الأحد 16-2-2020، ويسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي

تراجع سعر الدينارالكويتي بالبنك الأهلي، حيث سجل 51 جنيها للشراء و51.66 للبيع مقابل، 51.22 جنيه للشراء، وللبيع 51.90 جنيه مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 51 جنيها للشراء مقابل 51.22 جنيه للبيع مقابل، 51.66 جنيه للشراء ، 51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الإفريقي مصر

كما تراجع سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الإفريقي وسجل 51.32 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع مقابل، 51.42 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر

انخفض سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم مصر 51.29 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع مقابل، 51.38 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

سجل متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 51.29 جنيه للشراء 51.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتى أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 3.29.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الدينار الكويتى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتبلغ الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 4.7 مليار دولار عبر ما يزيد عن 1300 شركة فى مجالات المالية والصناعية والزراعية، كما يعمل فى مصر بنكان كويتيان هما ، بنك الكويت الوطنى والبنك الأهلى الكويتى.