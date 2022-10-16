سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-10-2022 بنهاية التعاملات في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-10-2022، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجل متوسط أسعار صرف عملة الكويت في السوق المصرية مستوى صرف عند: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار صرف العملة الكويتية أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 61.97 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف أمام الجنيه عند: 59.66 جنيه للشراء، و 63.72 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي فسجل مقابل في بنك مصر مستوى صرف عند: 61.06 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 61.11 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف عند: 61.03 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، سجل مستوى صرف في بنك الإسكندرية عند: 59.53 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مستوى صرف عند: 61.00 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 62.47 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 60.52 جنيه للشراء، و 66.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 62.34 جنيه للشراء، و 63.56 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 61.28 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 جنيه للبيع.