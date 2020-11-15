سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-11-2020 في مصر

تتيح جريدة «المال» سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي، ليتراوح سعر الشراء 47.27 جنيه، و51.04 جنيه للبيع.

ويترواح سعر بيع الدينار الكويتي في البنوك المصرية بين 51.39 جنيه، و 51.44 جنيه.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

وسجل سعر شراء الدينار الكويتى مقابل الجنيه أكبر مصرف حكومي فى البنك الأهلي المصري 48.60 جنيه للشراء 51.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير مقابل الجنيه المصري 48.23 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري فى بنك الكويت الوطنى 48.20 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي 48.37 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وبلع سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.69 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

وصل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري ففى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 50.06 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 50.29 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع في بداية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

وبلع سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 50.79 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.27 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية 48.28 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول 47.62 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.