سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-10-2023 مقابل الجنيه المصري في الختام

تحرك سعر اليوم الأحد 15-10-2023 منخفضًا بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري صاعدًا في ختام تعاملات أول أيام العمل بالأسبوع للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الكويتية 99.79 جنيه للشراء، و 100.24 جنيه للبيع، وفقًا لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وتعرض بوابة جريدة المال على شبكة الإنترنت أسعار صرف عملة الكويت، استنادًا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري،95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 99.42 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.42 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المصرية، 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المحلية، 97.65 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.44 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 99.60 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، 94.42 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.