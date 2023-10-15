سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-10-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-10-2023، تحركًا نحو الانخفاض بمستوى الصرف مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية في مصر، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في آخر تحديث للبنك المركزي المصري إلى 99.76 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا لأسعار صرف في البنوك العاملة في مصر بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 96.44 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 99.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 99.55 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 94.17 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري، 98.75 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاص، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أحد أكبر البنوك الحكومية، بلغ مستوى صرف عند: 99.42 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 99.69 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.