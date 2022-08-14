سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-8-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية داخل مصر مقابل الجنيه المصري، ووفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية؛ فإنّ سعر العملة الكويتية وصل لمستوى 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لأسعار عملة دولة الكويت في عدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرفي وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول 60.03 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري بحسب شاشات التداول أمام الجنيه، إلى 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وبينت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الدينار الكويتي إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وبينت شاشات التداول في البنك المصري الخليجي ، تسجيل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، سعر 59.36 جنيه للشراء، و 62.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وأظهرت شاشات التداول في بنك الكويت الوطني، وصول سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 58.79 جنيه للشراء، و 62.78 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، 59.43 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وأوضحت شاشات التداول في المصرف المتحد، وصول سعر الدينار الكويتي إلى 57.87 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه المصري 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي وفقًا لشاشات التداول أمام الجنيه، 60.79 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.