سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-5-2023 بنهاية التعاملات

أظهرت التعاملات المسائية على شاشات التداولات داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم مقابل الجنيه المصري، مقارنة مع التداولات الصباحية، وسجل متوسط العملة الكويتية 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، وتقدم جريدة المال خلال التقرير التالي سعر عملة دولة الكويت بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية على شاشات التداولات اللحظية في آخر تحديث لها.

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري في نهاية التداولات بالبنك الأهلي المصري إلى مستوى 99.60 جنيه للشراء، و100.61 جنيه للبيع .

كما أظهرت التعاملات داخل فروع بنك مصر وصول سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 99.60 جنيه للشراء، و100.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق إلى مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية لـ 97.19 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.

سعر عملة الكويت ببنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة سعر شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري عند 100.40 جنيه، 101.06 جنيه على التوالي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي لـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات مستويات 96.99 جنيه للشراء، 100.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

يتيح إيجي بنك سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على نفس مستويات التعاملات الصباحة عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.86للبيع على التوالي.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الكويت الوطني في نهاية التعاملات 94.97 جنيه للشراء، 101.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بالمصرف المتحد مستويات 93.48 جنيه، 100.83 جنيه على التوالي.