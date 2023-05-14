سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم الأحد 14-5-2023، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.59 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، استنادًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.50 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكان والتعمير

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.19 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 94.97 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.