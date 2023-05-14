سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب «Saib»
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 100.50 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكان والتعمير
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
أما سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.19 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 94.97 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.