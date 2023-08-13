سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

بلغ سعر اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه المصري متوسط صرف 100.25 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع، في ختام التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، طبقًا للبيان الأخير الصادر من البنك المركزي المصري والمنشور على موقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وتنشر جريدة «المال» خلال السطور التالية أسعار صرف العملة الكويتية المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك المحلية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

سجل موقع بنك بلوم مصر على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي اليوم بقيمة: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية عبر موقعه الإلكتروني سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 97.02 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

في حين حافظ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر على مستوياته بقيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك بقيمة: 94.74 جنيه للشراء، و100.91 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وعرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي بقيمة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وثبت سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 96.09 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع، بختام عمليات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

في حين سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

قدمت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي بقيمة: 99.35 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرحت ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر سعر اليوم، بقيمة: 100.02 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع، بنهاية التعاملات البنكية المسائية.