سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-8-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-8-2023، انخفاضًا نسبيًّا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل سعر عملة دولة الكويت، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، إلى 100.30 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

وترصد بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 99.35 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، سجل مستوى صرف عند: 100.02 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.02 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة سعر أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، بلغ مستوى صرف عند: 97.82 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.74 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.