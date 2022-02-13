غير مصنف

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-2-2022 في مصر

بنك الإسكندرية يعرض السعر عند 49.23 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 9:07 ص, الأحد, 13 فبراير 22 9:07 ص, الأحد, 13 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت شاشات التداول اللحظية على سعر الدينار الكويتي اليوم، لتستقر في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر أحدث تقرير للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي في آخر تحديث له مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-2-2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال».

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وكما حافظ سعر صرف شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم فى التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وأظهر احدث تقرير للمال استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وفي بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

واظهر اخر تحديث للعملة الكويتية تحديث للعملة الكويتية وصول الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدينار على مستواه مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك Saib

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على مستواه فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع «جريد تليكوم» للربط بين مصر واليونان

محمود جمال 10:45 ص, الخميس, 10 فبراير 22

تأجيل مُحاكمة 23 مُتهمًا في أحداث مسجد الفتح إلى 7 مارس

منتصر محمود 2:39 م, الأثنين, 7 فبراير 22

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-2-2022

‫محمود الصباغ‬‎ 8:50 ص, الأحد, 6 فبراير 22

التضخم في تركيا قرب 50%.. أعلى معدل منذ 20 عاما

المال - خاص 8:39 م, الخميس, 3 فبراير 22

«طنطا للزيوت والصابون» تستهدف تصدير منتجاتها إلى 3 دول جديدة العام الحالى

محمد مجدي 6:39 ص, الخميس, 3 فبراير 22

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 8:19 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22