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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-12-2020 في مصر

الدينار الكويتي يستقر في البنوك وشركات الصرافة
‫محمود الصباغ‬‎ 11:58 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 11:58 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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استقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 بسوق الصرف، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار عند مستوى الشراء بينما ارتفع على مستوى البيع جنيها عن تعاملات الخميس الماضي، لتصل داخل البنك الأهلي المصري إلى 48 جنيها، و50 جنيها للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

بينما استقر سعر الدينا الكويتي مقابل نظيره المصري خلال تعاملات اليوم على مستويين الشراء والبيع داخل مصرف التعمير والاسكان عند مستوي 48.20 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

فيما وصلت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطنى إلى 48 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعرض بنك العربي الأفريقي الدولي صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.40 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وعن مستويات صرف العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات، جاءت عند 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

أظهرت مؤشرات التداول اللحظية للعملة الكويتية في بنك عودة ببداية التعاملات الصباحية عند 47 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

كما بين تقرير المالي على اسعار العملات اليوم وصول سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول عند 47.62 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

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 سعر الدينار مقابل الدولار

وعن التداولات بسوق الصرف العالمي، فقد استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.27 دولار، وذلك للعطلة الاسبوعية بالسوق يومي السبت والأحد.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعن سعر الصرف للعملة الكويتية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم .. جاءت عند 12.26 ريال سعودي

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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