سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية تباين بين الأستقرار والارتفاع لأكثر من خمسون قرشا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 79.19 جنيه للشراء، و 79.47 جنيه للبيع، طبقًا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري» الاخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري إلى 75.69 جنيه للشراء، و 79.63 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصرى 76.92 جنيه للشراء، و 79.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مقابل الجنيه، 79.06جنيه للشراء، و 79.69 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري بــ 77.36 جنيه للشراء، و 79.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى، 76.30 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصرى، 75.35 جنيه للشراء، و 81.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه إلى 79.06 جنيه للشراء، و 79.69 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 76.38 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 76.09 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري بــ 74.43 جنيه للشراء، و 79.46 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإستثمار العربى

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 75.87 جنيه للشراء، و 80.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى 77.52 جنيه للشراء، و 79.69 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه إلى 78.96 جنيه للشراء، و 79.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه، 75.70 جنيه للشراء، و 79.71 للبيع.