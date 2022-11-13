سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-11-2022، ببداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، 78.75 جنيه للشراء، و 79.02 للبيع، وفق متوسط أسعار السوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار عملة دولة الكويت بالبنوك الخاصة والحكومية والأجنبية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بالأفرع على مستوى الجمهورية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 76.38 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 76.30 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 76.92 جنيه للشراء، و 79.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 74.31 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 75.87 جنيه للشراء، و 80.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 77.36 جنيه للشراء، و 79.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 76.06 جنيه للشراء، و 79.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، إلى 78.96 جنيه للشراء، و 79.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف عند: 75.35 جنيه للشراء، و 81.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مستوى صرف عند: 78.71 جنيه للشراء، و 79.32 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، إلى 74.71 جنيه للشراء، و 79.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، 75.97 جنيه للشراء، و 83.36 للبيع.