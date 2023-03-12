سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري

اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه، في مستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بأولى أيام العمل الأسبوعية، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.30 جنيه للشراء، و 100.65 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية، و شاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 96.77 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 97.04 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 94.81 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.