سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 96.77 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك التجارى الدولى
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 97.04 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
قدر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 94.81 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري
عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.