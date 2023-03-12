سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 96.80 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.22 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
قدر سعر
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.85 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.