سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك الأجنبية والإسلامية والعربية والمصرية المختلفة، ارتفاعا للشراء من 3 لـ 18 قرشا، والبيع من 5 لـ 26 قرشا، وبحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 100.49 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» ضمن التقرير التالى أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 96.80 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.22 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

قدر سعر

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.85 جنيه للشراء، و 101.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.