سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

حقق سعر اليوم الأحد 12-11-2023 بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في ختام أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت 99.83 جنيه للشراء، و100.18 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وتقدم بوابة جريدة «المال» عرض لأسعار العملة الكويتية، وفقًا لتحديث شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمصارف المحلية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة سجل قيمة: 99.60 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني وصل إلى قيمة: 94.34 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي تباين بقيمة: 99.83 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصربلغ قيمة: 97.73 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب قُدر بقيمة: 98.85 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي حقق قيمة: 95.94 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عًرض بقيمة: 98.93 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، قُدم بقيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بختام التعاملات المسائية بقيمة: 96.59 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بقيمة: 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر امام العملة المحلية جاء بقيمة: 99.60 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.