سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-11-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات اليومية في أول يوم عمل بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت 99.82 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 99.60 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني إلى 94.34 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 99.60 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 98.93 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، بلغ مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.63 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.87 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب إلى 98.85 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.