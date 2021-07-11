سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11-7-2021 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ببداية تداولات، اليوم الأحد 11-7-2021، بشبكات عدد كبير من فروع البنوك، منها المحلية والآجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.87 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري وجاء الأسعار على لنحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

تداول سعر صرف الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند 49.16 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهر مستوى سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري 48.45 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأعلنت شاشات تداول أكبر مصرف حكومي في السوق مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات الصباحية سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي وصل إلى مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.. وصول صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال.