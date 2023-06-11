سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 11-6-2023، في آخِر تحديث داخل فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر على سعر العملة الأمريكية بشاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر صرف العملة الكويتية، في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 100.22 جنيه للشراء، و100.60 للبيع. ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك الأهلي المصري عند مستويات 97.45 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك CIB

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي بفروع بنك مصر إلى مستويات 100.13 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند 97.16 جنيه للشراء، و100.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء، و100.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي مستويات98.09 جنيه للشراء، و100.74 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان ، عند مستوى 96.99 جنيه للشراء، و100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى95.63 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك بلوم عند 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وصل سعر

اليوم في بنك المصرف المتحد، عند مستويات 93.48 جنيه للشراء، و100.74 للبيع.