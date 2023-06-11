سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه، 100.36 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، أمام الجنيه، 100.40 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه، بقيمة 95.94 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه، 96.09 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه، 100.13 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد ، أمام الجنيه، 93.48 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 99.45 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، 95.63 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر