سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11-12-2022 مقابل الجنيه المصري فى نهاية التعاملات البنكية، تباينًا في سعري الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 80.09 جنيه للشراء، و 80.36 للبيع، وفقًا لتقرير «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف، ويقدم موقع «المال» في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بلغ 77.20 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري وصل إلى 76.44 جنيه للشراء، و 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بــ 77.52 جنيه للشراء، و 80.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 77.05 جنيه للشراء، و 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربى أمام الجنيه المصري 76.34 جنيه للشراء، و 81.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري شهد 77.99 جنيه للشراء، و 80.40 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري 76.71 جنيه للشراء، و 80.40 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 78.15 جنيه للشراء، و 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بــ 79.98 جنيه للشراء، و 80.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري حقق 75.60 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

و سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري سجل 80.03 جنيه للشراء، و 80.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، مقابل الجنيه المصري 76.32 جنيه للشراء، و 80.38 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 77.37 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصري بــ 75.97 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.