تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 11-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع، واستأنفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم عملها بعد عطلة يوميّ الجمعة والسبت، وتوضح جريدة المال في سطور أبرز ما نشرته مواقع البنوك حول حركة تداول العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في 12 بنك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 80.00 جنيه للشراء، 80.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 76.32 جنيه للشراء، 80.38 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.15 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 77.37 جنيه للشراء، 80.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، 80.20 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 77.05 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 76.44 جنيه للشراء، 80.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.36 جنيه للشراء، 80.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 75.60 جنيه للشراء، 80.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 75.97 جنيه للشراء، 81.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي: 77.993 جنيه للشراء، 80.40 للبيع.