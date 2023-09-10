سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأحد 10-9-2023 ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بأولي أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط سعر صرف 99.96 جنيه للشراء، و 100.31 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.07 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.75 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.45 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.00 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.