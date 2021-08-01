سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-8-2021 في مصر

شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري داخل فروع عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، بحسب آخِر التحديثات على سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-8- 2021، بينما سجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية 51.013 جنيه للشراء، و52.475 جنيه للبيع، طبقًا للمسح الذي تقدمه بوابة “المال” بشكل يومي؛ خدمة لمتابعيها عن أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي بداية التداول .. جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند 49.34 جنيه للشراء، 52.43 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنك وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.642 جنيه للشراء، و52.412 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري،عند مستوي 48.458 جنيه للشراء، و52.379 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.347 جنيه للشراء، و52.346 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

عرض آخِر تحديث على أسعار العملات العربية داخل السوق المصرفية سعر الدينار الكويتي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.