سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-10-2023 أمام الجنيه بختام التداولات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-10-2023 أمام الجنيه المصير بختام التداولات، ليتراجع في بعض البنوك على مستوى الشراء ويرتفع في البعض الآخر على صعيد البيع ويستقر على المستويين في عدد قليل من البنوك، ليسجل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية 99.79 جنيه للشراء، و100.14 للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر التعاملات الأخيرة على متوسط أسعار العملات في السوق، بحسب تقرير المال الختامي جاء عند مستويات:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في الختام عند 96.60 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

عرضت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك القاهرة أمام العملة المحلية في مصر عند 100.04 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية في مصر ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض أكبر البنوك الحكومية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 98.89 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات على شاشات التداولات ببنك مصر إلى 99.56 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

عرضت فروع بنك بلوم مصر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية عند مستويات 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تداولات داخل فروع بنك الكويت الوطني 93.94 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية عند مستوى 96.99 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي وصول الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.