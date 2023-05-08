سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8-5-2023 أمام العملة المصرية بمستهل التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الإثنين 7-5-2023 ، أمام العملة المصرية، منخفضاً بقيمة 3 قروش بسعر الشراء وقرش واحد للبيع وجاء متوسط سعرعملة الكويت 100.66 جنيه للشراء، مقابل 101.01 للبيع، وفقاً لما جاء بآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض هذا التقرير سعر صرف العملة الكويتية من خلال جولة بين شاشات التداول اللحظى بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم، مقابل الجنيه، فى بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 99.77 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه، 95.13 جنيه للشراء، و 101.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وفي بنك اسيب سجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه، 100.66 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سعرالدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

ثبت سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه، في البنك الاهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه: 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك كريدى اجريكول مصر

عُرض سعر الدينار الكويتي، أمام العملة المصرية فى بنك كريدى اجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

ثبت سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي: عند 100.78 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر

اليوم في بنك القاهرة: إلى 100.40 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.