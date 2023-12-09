سعر الدينار الكويتي السبت 9-12-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليوم السبت 9-12-2023 أمام عملة مصر المحلية، على نفس المستويات المعلنة بأول أمس الخميس داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب عطلة القطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ليستقر متوسط سعر العملة العملة الكويتية 99.98 جنيه للشراء، و100.32 للبيع،وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع عملة عملة دولة الكويت والتي جاء داخل السوق الرسمية بأغلب البنوك عند مستوى:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره العملة المحلية على موقع بنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره العملة المحلية على موقع بنك قطر الوطني الأهلي مستوى 95.94 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشة موقع بنك كريدي أجريكول مستوى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره العملة المحلية على موقع بنك بلوم مصر مستوى 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام نظيره العملة المحلية الجنيه على شاشة موقع بنك مصر عند 99.72 جنيه للشراء، و100.08 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر أمام نظيره العملة المحلية على موقع البنك الأهلي المصري إلى 99.05 جنيه للشراء، و100.08 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره العملة المحلية على شاشة موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره العملة المحلية على موقع المصرف المتحد مستوى 93.48 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.