سعر الدينار الكويتي السبت 27-6-2020 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت 27-6-2020، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، حيث يسمح البنك المركزي المصري للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.91 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار فى البنك الأهلي المصري 49.91 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 51.39 جنيه للشراء و 52.89 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 50. جنيهاً للشراء و 52.85جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 50.72 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 50.12 جنيه للشراء و 52.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 51.64 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 49.02 جنيهاً للشراء و 52.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 52.40 جنيه للشراء و 52.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.78 جنيهاً للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.39 جنيه للشراء و 52.76 جنيه للبيع.

وخفض بنك الكويت المركزي في فبراير سعر العائد بمقدار 0.25% لتصل عند إلى 2.5%. وخفض بنك الكويت المركزي سعر العائد بمقدار 0.25% ليصل عند إلى 2.5%.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.